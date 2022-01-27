Netflix экстренно евакуював акторів та співробітників з Києва

Знімальна група популярного ізраїльського серіалу Фауда, який виходить на Netflix, терміново залишила українську столицю через ризик вторгнення Росії. У Києві знімали четвертий сезон серіалу.





Команда екстрено покинула Україну серед знімального процесу. Рішення про виїзд ухвалили після консультації з Міністерством закордонних справ Ізраїлю. Оскільки загроза з боку Російської Федерації зараз є досить високою, багато країн уже зараз намагаються не піддавати своїх громадян в Україні зайвому ризику.

Як повідомляє журналіст Олександр Пасховер з Ізраїлю, минулого тижня ізраїльське МЗС відкрило доступ до спеціально створеного сайту, і попросило всіх громадян Ізраїлю, які перебували в Україні, внести туди контактну інформацію.

Імовірна причина таких дій – організація евакуації з України у разі воєнної агресії з боку Російської Федерації. Дуже ймовірно, що Росія блефує, і до вторгнення в Україну не дійде. Але багато країн вважають за краще перестрахуватися.

Водночас, Ізраїль не поспішає забирати з Києва своїх громадян та співробітників дипломатичних відомств. Цю інформацію підтверджує посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Ізраїльський серіал Фауда розповідає про роботу антитерористичного підрозділу, бійці якого працюють під прикриттям на палестинських теренах. В офіційному описі серіалу йдеться, що найкращий агент Ізраїлю у відставці повертається на службу, щоб відшукати бойовика з Палестини. Це тягне за собою низку події.

У Києві знімали сцени, які за сюжетом розгортаються у Брюсселі. Головні герої займалися визволення викраденої людини та боролися з терористами.

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