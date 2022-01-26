С ног на голову: судьба подготовила для некоторых знаков зодиака резкие перемены в жизни

Год Черного тигра не для всех знаков зодиака будет успешным. Однако для многих он станет настоящим поворотным моментом. Новые встречи, переезды или даже смена семейного положения – этот год точно не даст вам скучать.





Ведущие астрологи рассказали, каким знакам в 2022 году следует ожидать приятных сюрпризов, а кому наоборот лучше быть осторожнее.

Телец: символ успеха

Представителям знака Черный тигр подарит настоящую «волшебную палочку». За что бы они ни взялись – везде будут добиваться невероятного успеха. На работе Тельцов ждет карьерный рост и повышение зарплаты. Одинокие уроженцы знака наконец встретят свою судьбу и пойдут под венец. А некоторым Тельцам даже удастся заработать на новую квартиру и воплотить давнюю мечту о переезде.

Скорпион: финансы в опасности

Скорпионам в текущем году придется нелегко. Проблемы со здоровьем не позволят им работать и продвигаться вперед по карьерной лестнице. Астрологи советуют им больше отдыхать и быть внимательнее к себе. Некоторых представителей знака могут постичь значительные финансовые потери. Так что осторожность с деньгами точно не помешает.

Рак: семейных конфликтов не избежать

Семейные отношения представителей знака в 2022 году окажутся в опасности. Мелкие недоразумения будут перерастать в большие скандалы. Чтобы сохранить семейную гармонию, Ракам следует научиться разговаривать с партнером о своих чувствах. Тогда достичь понимания станет гораздо легче.

Весы: бесконечные разочарования

Год Черного тигра принесет рожденным под созвездием Весов множество разочарований. Люди будут подводить в самый ответственный момент, на работе появятся сложности с выполнением задач. Да и общая атмосфера вокруг Весов будет достаточно напряженной. Однако не стоит сдаваться. Нужно лишь определить цель и двигаться к ней, несмотря ни на что. И тогда даже судьба покорится решимости Весов.

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