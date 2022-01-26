Украинцы без опыта работы могут рассчитывать на $600 в месяц: названы вакансии

В Украине можно заработать до 17 тыс. грн. в месяц даже без образования и опыта работы. Речь идет преимущественно о рабочих специальностях: грузчик, разнорабочий, охранник, швея, горничная и т.д. Из-за огромных масштабов трудовой миграции в Украине таких работников не хватает. Так что работодатели в борьбе за кадры вынуждены поднимать зарплату.





О росте заинтересованности в работниках без образования рассказала эксперт Елена Кирильевнина из кадровой компании Jooble. Она отметила, что большинство представителей рабочих специальностей постоянно находятся в процессе поиска. Даже трудясь на одного работодателя, они готовы в любой момент уволиться, если в другом месте предложат на 1000 грн больше.

«Мы провели немало интервью с представителями рабочих профессий, в ходе которых узнали, что 1000-2000 грн для них сумма достаточная для немедленной смены работы. Большинство готово чуть ли не каждый год переходить на другое рабочее место для улучшения своего финансового положения», – пояснила Кирильевнина.

Обычно украинцы рабочих профессий, которые не слишком держатся за свою компанию, размещают объявления на кадровых порталах и ждут более интересных предложений. И эта тактика работает. Между тем, работодатели, которым необходимы сотрудники без образования для простой работы, вынуждены соревноваться за кандидатов. Им постоянно приходится поднимать зарплатную планку, иначе текучки кадров не избежать.

Сейчас разнорабочим, охранникам, уборщицам и другим работникам без образования в Украине платят от 6,5 до 17 тыс. грн. Но размер зарплаты зависит не только от типа занятости и отработанных часов, но и от региона. В маленьких городках и селах зарплата за физическую работу будет ближе к минимальной. А вот в столице можно зарабатывать даже до 20 тысяч, например, охраняя стоянку в центре Киева или убирая офисы престижных компаний.

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