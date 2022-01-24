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Дуже схоже на грип: лікарі назвали п’ять найчастіших симптомів «омікрону»

Фахівці попередили, що ознаки нового штаму коронавірусу схожі на такі ж у звичного грипу.

24.01.2022
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Лікарі Бангладеш назвали найчастіші симптоми омікрон-штаму коронавірусу. Ними виявилися звичайний нежить і головний біль, розповіла інтернет-газета bdnews24 .


Офіційний представник головного управління охорони здоров’я Бангладеш, професор Назмул Іслам заявив, що 73% заражених «омікроном» розповіли про наявність нежитю, 68% — головного болю, а у 64% відзначалася втома. Також 60% відзначили, що у них був біль у горлі та чхання, а 44% — скаржився на сильний кашель.

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«Всі перераховані вище симптоми схожі на симптоми сезонного грипу, тому ми повинні звернути на них особливу увагу» , — додав лікар.

Вперше омікрон-штам коронавірусу був виявлений у ПАР та Ботсвані. Вважається, що «омікрон» поширюється набагато швидше за колишні штами.

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24.01.2022
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