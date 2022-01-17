Пенсионеры старше 70 лет забудут о бедности: чего ожидать от повышения пенсий в 2022 году

Уже в 2022 году украинцы, которые достигли 70 лет будут получать не менее 3 000 гривен ежемесячно. В 2022 году многим категориям населения повысят надбавки к пенсионным выплатам.





Как утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пенсионеры старше 70 лет будут получать не менее трех тысяч гривен. Но есть одно условие – у женщин должно быть минимум 30 лет стажа, а у мужчин не менее 35 лет.

При этом повышение пенсий пройдет в несколько этапов. Пенсии будут повышать постепенно, каждый месяц-два одна или несколько категорий пенсионеров будут получать надбавки.

Таким образом, уже первого марта 2022 года проведут перерасчет для неработающих пенсионеров. С первого апреля на повышение выплат могут рассчитывать работающие пенсионеры. Стоит отметить, что их пенсии увеличатся на уровень инфляции, остальные надбавки они получат только после увольнения.

Частично столь массовый перерасчет пенсионных выплат связан с повышением минимальной зарплаты. Это вынудило государство пересчитать максимальную и минимальную пенсии, а также повысить надбавки, привязанные к минимальной зарплате.

Отметим, что в первую очередь перерасчет пенсий коснется украинцев, которые потеряли близкого родственника в зоне АТО/ООС. Члены семьи, которые потеряли кормильца, будут получать не менее 8 тысяч гривен ежемесячно. Также на доплаты могут рассчитывать ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Несмотря на все обещания государства повысить пенсии, для рядовых граждан ничего не изменится. Если говорить о доплатах 70-летним, то они запланированы лишь на октябрь 2022 года. Вероятно, за более чем полгода стоимость продуктов существенного вырастет. И такая надбавка будет выглядеть как насмешка над пожилыми украинцами.