Банки массово блокируют карты и могут требовать объяснений: названа опасная сума

В Украине ежегодно ужесточаются требования по денежным переводам. Правительство хочет, чтобы тысячи частных предпринимателей наконец вышли из тени. В стране существенно увеличилось число самозанятых, но они не спешат декларировать свои доходы и платить налоги.





В Европе, к которой так хотят примкнуть миллионы украинцев, подобное строго контролируется. И осуществляется это именно через банки и безналичный расчет. Украинские банки тоже имеют службы финансового мониторинга, и они отныне еще пристальнее следят, сколько средств переводят украинцы друг другу.

Несколько лет назад карту могли заблокировать, если на нее поступила сумма размером в 50 000 грн. Затем лимит снизили до 10 000 грн, а сейчас присматриваются даже до 5 000 грн.

Согласно действующему законодательству банки могут заблокировать карту до выяснения происхождения средств

Теперь от вас могут потребовать объяснений даже за транзакцию в размере 5000 грн. Кабинет министров Украины хотел, чтобы эта допустимая сумма была хотя бы 25 000 грн, но решение не одобрили. Правило касается всех транзакций размером 5000 и выше, поступающих на карту физического лица.

Не распространяется требование на:

Погашение кредитов, но не более 30000 гривен единовременно. Оплату штрафов, коммунальных платежей, налогов. Оплату товаров и услуг, например, бытовая техника, путешествие и т.д., если номер карты сопровождает перевод. Любые наличные переводы по Украине в размере до 5000 грн. Снятие наличных с собственного счета.

Эти изменения действуют уже больше года, но для многих они становятся сюрпризом. Когда карточка оказывается заблокированной и клиент обращается в банк, то для него неожиданность подобный допустимый лимит. Заметим, что он касается всех банков.