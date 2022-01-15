Банки массово блокируют карты и могут требовать объяснений: названа опасная сума
В Украине ежегодно ужесточаются требования по денежным переводам. Правительство хочет, чтобы тысячи частных предпринимателей наконец вышли из тени. В стране существенно увеличилось число самозанятых, но они не спешат декларировать свои доходы и платить налоги.
В Европе, к которой так хотят примкнуть миллионы украинцев, подобное строго контролируется. И осуществляется это именно через банки и безналичный расчет. Украинские банки тоже имеют службы финансового мониторинга, и они отныне еще пристальнее следят, сколько средств переводят украинцы друг другу.
Несколько лет назад карту могли заблокировать, если на нее поступила сумма размером в 50 000 грн. Затем лимит снизили до 10 000 грн, а сейчас присматриваются даже до 5 000 грн.
Согласно действующему законодательству банки могут заблокировать карту до выяснения происхождения средств
Теперь от вас могут потребовать объяснений даже за транзакцию в размере 5000 грн. Кабинет министров Украины хотел, чтобы эта допустимая сумма была хотя бы 25 000 грн, но решение не одобрили. Правило касается всех транзакций размером 5000 и выше, поступающих на карту физического лица.
Не распространяется требование на:
- Погашение кредитов, но не более 30000 гривен единовременно.
- Оплату штрафов, коммунальных платежей, налогов.
- Оплату товаров и услуг, например, бытовая техника, путешествие и т.д., если номер карты сопровождает перевод.
- Любые наличные переводы по Украине в размере до 5000 грн.
- Снятие наличных с собственного счета.
Эти изменения действуют уже больше года, но для многих они становятся сюрпризом. Когда карточка оказывается заблокированной и клиент обращается в банк, то для него неожиданность подобный допустимый лимит. Заметим, что он касается всех банков.
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