С карт ПриватБанка повторно списываются деньги за покупки: что происходит

Приватбанк то и дело попадает в неприятные ситуации. То клиенты обвиняют финансовое учреждение в мошенничестве, то в сотрудничестве с мошенниками, то еще в каких-то нечестных действиях в результате которых люди теряют собственные средства. Клиенты считают, что всему виной сервис банка и безответственность сотрудников.





В банке уверяют, что люди плохо заботятся о безопасности своих личных данных и недостаточно защищают пластиковые карты от посторонних лиц. Где, правда, никто не знает. И вот на днях очередная неприятная ситуация, которая заставляет насторожиться, особенно тех, кто планирует делать дорогие покупки и рассчитываться за них карточкой.

Клиентке банка дважды списали деньги за одну и ту же покупку

Об этом инциденте женщина написала на сайте Минфина в разделе “Жалобы”. Оказывается, женщина 6 января совершала покупки в супермаркете и когда рассчитывалась терминал вышел из строя. Пришлось подождать и повторить операцию. Рассчитавшись женщина пошла домой и на следующий день увидела, что с ее карты еще раз списали сумму, указанную в чеке из магазина. То есть транзакция таки прошла, но на следующий день деньги списали еще раз.

Позвонив на горячую линию банка, клиентка рассказала ситуацию и объяснила, что эта покупка уже оплачена ею и у нее даже есть чек из супермаркета, а деньги, которые списаны с карты, требует вернуть.

В банке ответили, что вернуть деньги можно, но для этого нужно писать заявление и ждать 120 дней. Согласитесь, не слишком приятная ситуация, особенно если речь о больших суммах.

Также участились случаи, когда клиенты оформляют “Оплату частями”, но вместо первого платежа банк снимает всю сумму. Часто из кредитных средств, которые потом необходимо возвращать с процентами.