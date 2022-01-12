Чому абоненти Київстар не можуть зареєструватися в мережі Vodafone і навпаки

Як було б зручно самому вибирати мережу оператора. Десь краще ловить оператор Київстар, десь інтернет швидше у Vodafone, а ціни нижче у lifecell. Але навіть якщо вручну вибрати мережу не своєї стільникової компанії, телефон у ній не зможе навіть зареєструватися. Чому так?





Чому телефон не може реєструватися в мережі чужого оператора?

Кожна SIM-картка містить ідентифікатор своєї мережі. Він складається з двох частин MCC-Mobile Country Code і MNC-Mobile Network Code . Перший позначає країну, де працює оператор. В Україні в її всіх стільникових операторів MCC=380. Хоча в деяких країнах, наприклад у Китаї та Індії, може бути відразу кілька MCC зі зрозумілих причин.

MNC – це вже код конкретного оператора. Наприклад, у Київстар він дорівнює 03, Vodafone = 01, а lifecell = 06. Знову ж таки кодів MNC може бути декілька в одного оператора. Тоді на SIM-карті будуть записані всі можливі зв’язки, в яких може зареєструватися телефон.

З іншого боку, на стільникових станціях також зазначається: яких абонентів можна пускати в мережу. Наприклад, на станціях Vodafone буде вказано, що телефонувати та передавати дані можуть абоненти з SIM-картами, що передають MCC+MNC=380 01. Інші абоненти, навіть якщо вони спробують зареєструватися, примусово не зможуть це зробити.

Але як SIM-картки можуть працювати в роумінгу в інших країнах ?

До якого б українського оператора Ви не належали, варто лише спуститися з трапу літака, так на телефоні одразу ж з’явиться назва іншого – іноземного оператора.

Для цього на СІМ-карті є спеціальний перезаписуваний список дозволених роумінгових мереж. Він періодично оновлюється. Так само кожен оператор має список дозволених зв’язок MCC+MNC з інших країн. З іноземними операторами наперед укладаються роумінгові угоди, після чого такі списки поповнюються новими даними та іноземні абоненти також обслуговуватимуться.

Завдяки цьому ми можемо подорожувати по всьому світу і не дбати про доступність мережі. Хоча, враховуючи вартість послуг у роумінгу, думати таки доводиться 😂

А як же працюють стільникові станції в шарингу, які обслуговують одразу кілька операторів? У такому разі на одному фізичному устаткуванні станції створюються кілька логічних сот, для кожної з яких вказується своя зв’язка MCC+MNC.

Якщо ж мова йде про MOCN шаринг, коли створюється єдиний стільник, що об’єднує частотні ресурси двох операторів, то для нього вказуються відразу 2 або більше дозволених зв’язок, щоб абоненти обох операторів змогли отримати обслуговування.