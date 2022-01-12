Суточная норма воды не 2,5 литра: Комаровский призывает наконец-то перестать верить мифам и не вредить себе

Согласитесь, отовсюду всегда все нам говорят, что человек должен пить много воды. Вообще суточная норма жидкости куда входит чай, вода, компоты, соки – минимум 2,5 литра для женщин, и около 3 литров для мужчин. Мол, именно при таком обильном питье наш организм не будет обезвоживаться и будет хорошо чувствовать себя.





Комаровский считает, что такое количество воды никому не нужно. Более того, ему часто задаются вопросы, как выпить столько воды если совсем не хочется. Врач призывает не издеваться над собой и перестать верить во все эти мифы о каких-то нормах.

Пить нужно столько, сколько хочется

Комаровский заявил, что совсем не нужно пить 3 литра жидкости в день, особенно если этого не хочется или если нет возможности так часто ходить в туалет. Пить нужно тогда, когда есть жажда и еще в ряде случаев.

Пить воду нужно когда моча слишком насыщенного цвета, это может свидетельствовать, что пьете вы совсем мало. Желательно пить немного больше, чем хочется людям с высоким артериальным давлением, ведь даже минимальное обезвоживание провоцирует еще более высокое давление. Пить больше обычного в жаркое время года, и после изнурительных физических нагрузок или тренировки. Обильное питье показано, когда есть повышенная температура, ведь тогда организм быстрее обезвоживается и нуждается в дополнительной жидкости. Много пить нужно при кишечных инфекциях, диарее или рвоте, ведь опять же обезвоживание наступает в таких ситуациях очень быстро. Обильное питье полезно при инфекциях мочевого пузыря. Частое мочеиспускание спровоцирует быстрее выведение микробов и ускорит выздоровление.

А просто в повседневной жизни ежедневно выпивать, тем более через силу, несколько литров воды абсолютно не нужно.