Добова норма води не 2,5 літри: Комаровський закликає нарешті перестати вірити міфам та не шкодити собі

Погодьтеся, звідусіль завжди всі нам говорять, що людина повинна пити багато води. Взагалі, добова норма рідини куди входить чай, вода, компоти, соки — мінімум 2,5 літри для жінок, і близько 3 літрів для чоловіків. Мовляв, саме при такому рясному питті наш організм не буде зневоднюватися і гарно почуватиметься.





Комаровський вважає, що така кількість води нікому не потрібна. Ба більше, йому часто надходять запитання, як випити стільки води якщо зовсім не хочеться. Лікар закликає не знущатися над собою, і перестати вірити в усі ці міфи про якісь норми.

Пити потрібно стільки, скільки хочеться

Комаровський заявив, що зовсім не потрібно пити 3 літри рідини в день, особливо якщо цього не хочеться, або якщо немає можливості так часто ходити в туалет. Пити треба тоді коли є спрага і ще в ряді випадків.

Пити воду потрібно коли сеча надто насиченого кольору, це може свідчити, що п’єте ви ну зовсім мало. Бажано пити трішки більше ніж хочеться людям з високим артеріальним тиском, адже навіть мінімальне зневоднення провокує ще вищий тиск. Пити більше ніж зазвичай потрібно в спекотну пору року, та після виснажливих фізичних навантажень або тренування. Рясне пиття показано коли є підвищена температура, адже тоді організм швидше зневоднюється і потребує додаткової рідини. Багато пити треба при кишкових інфекціях, діареї чи рвоті, адже знову ж, зневоднення наступає в таких ситуаціях дуже швидко. Рясне пиття корисне при інфекціях сечового міхура. Часте сечовипускання спровокує швидше виведення мікробів та прискорить одужання.

А просто у повсякденному житті щодня випивати, тим паче через силу, кілька літрів води — абсолютно не має потреби.