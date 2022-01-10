Новости от «Новой почты»: от запуска своих авиалиний, до новых тарифов в новом году

Новая Почта – один из крупнейших операторов доставки в Украине. Компания уже ранее заявляла о своем намерении запустить свои авиалинии, которые будут совершать грузоперевозки по всему миру. Что изменится в перевозках внутри страны?





Уже известно, что компания Новой Почты называется Supernova Airline. Цель ее создания – охватить как можно больше стран и доставлять грузы во все уголки мира. В ближайшем будущем рассматривают 3 основных направления работы: Соединенные Штаты Америки, Китай, Европа. Эта информация поступила от СЕО “Новой почты Глобал” Юрия Беневитского.

При этом в компании обещают, что цена доставки существенно не изменится. Положительные сдвиги ожидаются только в сроках. В компании говорят, что у них появилась возможность конкретизировать сроки доставки: «Если мы озвучиваем срок доставки 4 дня, то значит, что доставка будет осуществлена в 4 дня. Сегодня сроки более размыты. Мы гарантирует доставку до 8 дней, а это может быть и 5 и 7. Кроме того, мы хотим сократить срок доставки с 8-ми до 5-ти дней».

Авиакомпания – это в первую очередь возможность держать под контролем все звенья цепи авиадоставки и ее стоимость. Так до ограничений, связанных с пандемией и закрытием границ, доставка 1 кг. груза могла стоить до 4 долларов, то в локдаун цена доходила до 10 долларов. Так собственные авиаперевозки позволяют оптимизировать стоимость услуги.

Новые тарифы на доставку от «Новой Почты»

Новые тарифы ожидаются в наступившем году. Уже стало известно, что доставка до почтомата будет с апреля стоить не 35 грн, а 45. Также появится услуга «доставка документов». Ее цена будет 40 грн, в которую будет входить стоимость конверта. В 2022 году «Новая почта» будет осуществлять доставку по новым тарифам. Также появится новая услуга – доставка документов, вместе с конвертом, она будет стоить 40 грн.