Сбои в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка: что делать клиенту?

В последнее время на горячую линию ПриватБанка поступают десятки жалоб по поводу работы терминалов и банкоматов. Первые принимают наличные от клиентов, но на счет, который они должны были поступить, средства не приходят. А банкоматы списывают деньги с карт, но не выдают наличные. Что делать, и какие могут причины таких ситуаций.





Тему на специальном форуме поднял клиент банка. По его словам он должен был перевести деньги поставщикам за товар. Он воспользовался терминалов в одном из гипермаркетов столицы. Аппарат наличку принял, но счет получателя не пополнил. Что делать в таком случае?

В финансовом учреждении объяснили, что в первую очередь нужно звонить на горячую линию банка и сообщить о случившемся. Далее возможно два сценария развития событий:

Терминал проверят на сбой программы. Если он был зафиксирован, проблема решится в течение нескольких часов и средства поступят на счет получателя. Терминал по другой причине не перевел деньги на счет получателя, сбой не был зафиксирован. В этом случае придется ожидать инкассации. Средства из аппарата будут изъяты, пересчитаны и полученная сумма будет сопоставлена с той, которая должна быть по программным данным. Если в терминале будет обнаружен «излишек», деньги будут возвращены заявителю. Эта процедура может занять до 14 дней.

Как поступать клиенту в этой ситуации непонятно. То ли брать кредит, чтобы выполнить свои обязательства, то ли просить поставщиков подождать, пока деньги будут возвращены, то ли просить в долг у друзей. В любом случае положение у заявителя незавидное.

Но жалобы поступают не только на терминалы, но и банкоматы. Деньги с карты списываются, но «наличка» не выходит.

В технической службе банка объясняют это несколькими причинами:

Замялась купюра, и деньги застряли в самом банкомате. Эта причина самая простая, и как только она будет обнаружена, клиенту вернут его деньги;

Технически банкомат исправен, но денег все равно не выдал или выдал не всю сумму. В этом случае, как и с терминалом, придется проводить инкассацию и ждать, результата;

Мошенники установили клейкую ленту, которая захватывает часть купюр. Если сумма небольшая, клиент может не получить вообще ничего, при больших суммах он может недосчитаться части купюр.

В любом случае, первое, что должен сделать клиент – обратиться к оператору. Только так он может вернуть себе средства, которые по той или иной причине не получил наличными или на счет.