Мошеннические схемы в сети на Новый Год: как не стать жертвой аферистов

Предновогодние дни – это особая атмосфера. Люди часто теряют бдительность в предчувствии праздника, чем всегда пользуются мошенники. Самые популярные схемы обмана переместились в сеть.





Фальшивые сайты интернет-магазинов

Часто жертвами становятся не только покупатели, но и честные продавцы. Аферисты копируют сайты популярных торговых площадок, предлагают ходовой товар (бытовая техника, электроника, парфюмерия и т.д.) с огромными скидками, указывая, что это «предновогодняя акция». Далее возможно 2 варианта развития событий.

Мошенничество с предоплатой

Псевдопродавцы предлагают товар и указывают, что это финальная распродажа, количество ограничено, поэтому, как гарантию покупки по выгодной цене, просят сделать предоплату. После получения определенной суммы, обещают выслать товар в течение нескольких дней. Далее схема понятна. Номер покупателя блокируется, на его звонки не отвечают, товар он не получает.

Мошенничество с некачественными товарами

На сайте предлагают акционный товар со скидками. Покупатель заказывает его, получает, и оплачивает наложенным платежом. Приходя домой, он проверяет товар и видит, что он испорчен или не работает. Чаще всего эта схема работает с техникой и гаджетами, которые покупатели редко проверяют в пунктах выдачи.

После того как обнаружено, что товар испорчен, номер покупателя блокируется и денег ему никто не возвращает.

Как не попасться на удочку аферистов

В первую очередь, внимательно изучить сайт, название домена, проверить его возраст. Почитать отзывы о магазине на независимых сервисах;

Не делать предоплату – даже если продавец настаивает, похожий товар всегда можно найти на другом сайте;

Проверять покупку в точке выдаче – целостность, рабочее состояние, наличие всех документов (инструкция, гарантийный талон), сохранить чек об оплате.

Чтобы мошенники не праздновали Новый Год за ваш счет, не теряйте бдительность в предпраздничной суматохе.