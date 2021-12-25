В Украине запустят единую онлайн-систему оплаты коммуналки

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что вскоре в стране запустят единую онлайн-системы для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства.





Эта информация прозвучала на недавнем заседании правительства.

По словам премьер-министра, в Украине уже начали разработку единой информационно-аналитической системы предоставления услуг ЖКХ. Планируется, что в системе можно будет не только получать информацию о счетах, но и сразу оплачивать коммуналку.

Шмыгаль обещает, что в ближайшее время будет создан мощный инструмент с рабочим названием «Пространство жилищно-коммунальных услуг». Это будет единый инструмент, где украинцы смогут получить всю информацию о коммунальных услугах.

Более того, премьер-министр обещает, что система в онлайн режиме позволит отслеживать состояние счетов, а также упорядочить работу всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Вдобавок предусматривается, что система даст возможность для прозрачного управления домом и жилым фондом. Украинцам дадут возможность прямо в программе жаловаться на любые нарушения в сфере благоустройства.

Власти инициировали разработку программы не только для удобства простых украинцев. Есть еще одна причина, почему решились на разработку программы, она будет верифицированные данные о ситуации жилищно-коммунального хозяйства. Это даст государству точные и систематизированные данные о сфере ЖКХ.

Вероятно, это будет удобная программа, которая позволит в считаные минуты узнать сумму оплаты и оплатить услуги ЖКХ. Возможно в будущем больше не будут приносить бумажные платежки, их заменит новая программа. Но все это в далеком будущем. Сейчас команда разработчиков займется создание программы и ее тестированием.

Уже в скором будущем украинцы получат возможность испытать работу новой программы, которая нацелена на упрощение расчетов коммуналки.