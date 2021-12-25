Фальшивый тест на Covid-19 угрожает здоровью: объяснения врача

Лишь с 13 по 19 декабря украинские правоохранители обнаружили 85 фактов подделки сертификатов и тестов на Covid-19. По всем фактам открыты уголовные производства. Для производства фальшивых документов мошенники подделывают бланки известных украинских лабораторий. Такие действия не только нарушают законодательство, но и несут угрозу здоровью украинцев.





Об опасности поддельных документов рассказывает врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО» Ирина Липчак.

По словам врача, подделка тестов касается общенационального здоровья. Человек может не подозревать об инфицировании, но в то же время быть носителем вируса. В то же время ковид очень быстро прогрессирует от легкой формы до реанимационного состояния. Своевременное тестирование позволяет узнать об инфицировании и наблюдать за состоянием здоровья. А также ограничить социальные контакты и тем самым защитить других людей от коронавируса.

Сейчас ковид диагностируется с высокой точностью. Для выявления используются специальные тест-системы от ведущих брендов, в том числе от американского лидера в диагностике инфекций Abbott.

Если говорить о лаборатории «ИНВИТРО», то каждая справка содержит специальный QR-код со ссылкой в личный кабинет пациента, а также печать и подпись лаборатории. Эти данные подтверждают подлинность документа и защищают результаты анализа от подделки. Отметим, что при потребности, лаборатория «ИНВИТРО» может передать результаты тестирования в приложение «Дій вдома», чтобы отметить самоизоляцию для тех, кто вернулся из-за границы.

Поддельная справка о тестировании на Covid-19 может дорого обойтись не только здоровью. Законодательство предусматривает существенные штрафы за подделку и использование поддельных тестов. Пациент с фальшивой справкой о тестировании может получить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.