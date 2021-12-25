Хто прийме доленосне рішення, а хто піде на жертви: гороскопа на суботу, 25 грудня

Символами сьогоднішнього 21-го Місячного дня є табун коней і колінниця – це добрий насичений день. Трактування символів говорить, що сьогодні треба бути рішучими і не відступати від намічених цілей та свого шляху. При цьому треба виявляти шляхетність та щирість.





Вчорашня п’ятниця та сьогоднішня субота енергетично злиті воєдино. У 20-й день Місяця починається процес внутрішнього перетворення, а в 21-й він досягає свого піку. Ми отримуємо енергію великого руху – стаємо діяльними, активними та надзвичайно хоробрими.

Це єдині в Місячному місяці дні, коли нам дуже легко зважитися на те, чого боялися раніше. Це час рекордів та подвигів. Все зроблене матиме успіх!

Гороскоп на 25 грудня для Овнів

Сьогодні можна набратися хоробрості та ризикнути. При цьому треба виявляти щирість та добру волю.

Гороскоп на 25 грудня для Тельців

Підтримайте сьогодні інших. Сьогодні багатьом потрібна саме Ваша допомога, увага та час.

Гороскоп на 25 грудня для Близнюків

Не залишайтеся цього дня наодинці зі своїми думками. Але й компанію для себе треба вибрати одночасно душевно і «розумно».

Гороскоп на 25 грудня для Раків

Цього дня треба дивитися «правді в очі» та відстоювати свою думку. Астрологи радять обрати для цього наймирніший шлях.

Гороскоп на 25 грудня

Вас у цей день не зупинить навіть те, що реалізація задуманого може вимагати жертви. Але саме над цим я і раджу Вам замислитись: чи туди Ви йдете?

Гороскоп на 25 грудня для Дів

Сміливо і наполегливо вирішуйте питання, що давно накопичилися – якщо не Ви, то хто ж це зробить?

Гороскоп на 25 грудня для Терезів

Сьогоднішній 21-й день місячного календаря можна назвати днем ​​руху вперед і Вам його потрібно провести максимально діяльно та активно.

Гороскоп на 25 грудня для Скорпіонів

Цього дня можна зробити “останній ривок” – головне правильно вибрати напрямок та зібрати однодумців. Сьогодні ви знайдете те, що шукали вже давно. Скористайтеся цим у повній мірі.

Гороскоп на 25 грудня для Стрільців

Навіть серед бур і тривог навколишньої дійсності можна відшукати місце для радості – зробіть це.

Гороскоп на 25 грудня для Козерогів

Для Вас сьогоднішній день – час благородних вчинків. Зробіть правильні кроки назустріч іншим.

Гороскоп на 25 грудня для Водоліїв

Настав час відкинути обачність і нерішучість і сказати потрібні і важливі слова тим, хто їх від Вас чекає.

Гороскоп на 25 грудня для Риб

Сьогодні не час знову сумніватися і вичікувати – треба приймати доленосні рішення та слідувати їм.