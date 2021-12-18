В «Новой Почте» рассказали, в какие дни отделения и курьеры не будут работать

Одна из самых популярных компаний по доставке в Украине «Новая Почта» сегодня работает в режиме максимальной загруженности. Клиенты заказывают подарки, активно приобретают в интернет-магазинах самые разные товары к праздникам. Но впереди праздничные дни, Рождество, Новый Год, поэтому компания сразу предупреждает украинцев об изменениях в графике своей работы.





О том, как будут работать отделения, рассказали на сайте компании.

Чтобы не остаться без подарков в последний момент, обязательно учтите эти изменения при покупке и заказе доставки как до отделения, так и курьером «к дверям»:

На католическое Рождество 25.12.2021 и связанный с ним перенос выходного на 27.12 2021 вся доставка работает по обычному графику;

В последний день уходящего года (31.12.2021) отделения работают по субботнему расписанию (график зависит от отделения);

В первый день нового 2022 года (01.01.2022) и на православное Рождество (07.01.2022) доставка не будет работать ни в одном из форматов. Клиенты, посылки которых были загружены в почтоматы до этих дат, смогут забрать их в любое удобное для себя время;

01.2022 вся доставка, в том числе загрузка в почтоматы, осуществляется по воскресному графику работы (зависит от отделения).

Напоминаем, что компания дает возможность клиентам отслеживать свои отправки и получения на сайте компании. Чтобы доставка осуществилась в праздничные дни вовремя, уточняйте работу отделений на сайте компании https://novaposhta.ua/timetable. По возможности оговаривайте с получателями и отправителями время и дату с учетом вышеописанных изменений в графике работы.

При необходимости, изменяйте отделение для получения, если график его работы более удобный для получения или оправки.