В Украине решили считать стоимость водоснабжения по новому

Стоимость водоснабжения и водоотвода для части потребителей теперь будут рассчитывать по новой системе. В Министерстве развития общин и территорий рассказали, кого коснутся изменения и в чем они будут состоять.





Пересмотреть механизм расчета платы за воду в ведомстве решили, учитывая массовое переселение украинцев из опасных регионов страны. Граждане, покинувшие свои дома, временно не смогут сообщать в водоканал показатели счетчиков. Поэтому Минрегиона приняло решение на время войны формировать суммы в платежках по-другому.

Вычисление будет производиться путем разделения потребленных в доме услуг водоснабжения и водоотвода на всех его жителей. При этом также будут учитываться специфические условия пользования комуслугами во время войны.

Министерство будет применять в процессе расчета специальный корректирующий коэффициент. Этот «военный коэффициент» учтет уменьшение объема потребления ресурса по сравнению с обычными объемами, характерными для мирного времени.

«По данному коэффициенту выполняющие расчеты коммунальщики будут корректировать объемы водоснабжения, поставки горячей воды, а также водоотвода на время войны», – отметили в Минрегионе.

Механизм подсчета будет изменен в ближайшие дни. То есть, за март украинцы получат уже совсем другие платежки. Корректирующий коэффициент будет применен к потребителям, которые не могут передать соответствующим службам данные своих счетчиков, а также к тем, кто просто не имеет счетчика на воду.

Тарифы на коммуналку во время войны

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги, который должен был состояться этой весной, сейчас совсем не ко времени. Такой вывод был сделан в Кабинете министров Украины. В настоящее время чиновники приняли решение зафиксировать все тарифы на довоенном уровне.

В частности, останется неизменной и цена на электроэнергию, которую собирались поднимать уже в апреле. На время действия военного положения стоимость киловата останется на уровне 1,68 грн/кВт*ч. Такое решение подтвердили украинский премьер Денис Шмигаль и глава Минэнергетики Герман Галущенко.

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