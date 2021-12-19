Клиенты крупного украинского банка лишились денег из-за сбоя: что произошло и когда исправят

Пользователи Приватбанка жалуются, что в банке приравняли курс доллара к евро. В результате ошибки клиенты лишились своих денег. Также пользователи отмечают, что появились проблемы с онлайн-платежами. Банк пообещал провести перерасчет и вернуть разницу.





В ночь с 16 на 17 декабря в приложении Приват24 крупнейшего государственного банка произошел сбой в обмене валют. Курс доллара сравняли с курсом евро. Сбой возник как в личном кабинете пользователя на сайте, так и в мобильном приложении.

На момент покупки курс евро в Приватбанке был установлен на уровне 30,5 гривен за единицу, а продажи 30,9598 гривен за единицу. Для доллара установили курс покупки 27,05 грн, а продажи – 30,9598 грн.

Позже ошибку устранили, и курс продажи доллара составил 27,4 гривны за единицу. Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга назвал эту ситуацию «неприятной ошибкой, которая возникала в результате технического сбоя». Он уверяет клиентов, что ситуацию исправили, как только заметили сбой, также все транзакции, сделанные в то время, поддадут перерасчету и всю переплату вернут клиентам.

Но дело не только в ошибке со стороны банка. Клиенты также жаловались, что им не удалось расплатиться своей картой. Один из клиентов Привата поделился, что он не смог оплатить услуги такси в Uber. Ему было нужно оплатить 131,82 гривны, но в Приват сумма увеличилась до 150 гривен. В итоге служба такси не смогла списать деньги с карты.

Напомним, что недавно клиенты ПриватБанка массово жаловались на невозможность оформить карту «еПоддержка» для выплаты 1000 за вакцинацию с компьютера. Также отмечалось, что часть функций доступна только в личном кабинете компьютерной версии сайта, а к другим можно получить доступ только с приложения на смартфон.