Пенсионеры будут жить гораздо лучше: в Минсоцполитики поделились грандиозными планами на 2022 год

Украинские пенсионеры одни из самых бедных в Европе. Социальная система у нас работает так себе. Прожиточный минимум в стране, по состоянию на декабрь 2021 года, составляет 3723 гривны, тогда как тысячи украинских пенсионеров получают ежемесячно по 1876 грн. Этих денег многим не хватит даже на оплату коммунальных услуг.





Нынешняя власть активно думает над тем, как можно улучшить жизнь пенсионерам. Кажется, в Министерстве социальной политики есть план и его готовятся реализовать уже в 2022 году.

Украинцы будут получать не менее 4500 грн

Подобные выплаты анонсируются для граждан, сейчас получающих пенсии среднего размера. Средняя пенсия по Украине составляет около 3900 грн. В 2022 году благодаря целому ряду реформ и перерасчетов она должна повыситься до 4500 грн. Минимальная пенсия, та что сейчас составляет 1870 грн в 2022 году, превысит наконец отметку в 2000 грн.

В общем, улучшиться жизнь должна и у пенсионеров старше 70 лет. В Правительстве отмечают, что эта категория граждан не должна получать менее 4000 грн. Для того чтобы это реализовать, на следующий год запланировано более 10 перерасчетов. Они будут касаться совершенно разных категорий населения. В этот список попали даже должности, ранее не подпадавшие под индексацию — ученые, военные, журналисты.

Чтобы реализовать задуманное, в бюджет уже было заложено 531 миллиард гривен. Сюда уже учли все перерасчеты и доплаты, так что потом не возникнет никаких сюрпризов, мол доплата переносится из-за нехватки средств.

Совсем скоро в тестовом режиме заработает добровольная накопительная система

Также в Минсоцполитике заявили, что в скором времени в тестовом режиме заработает добровольная накопительная система. Украинцы смогут самостоятельно откладываться на пенсию. В первую очередь это касается тех, кто работает не официально или рассчитывает только на минимальную выплату, а хочет иметь больше.