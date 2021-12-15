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Стало известно, какие три продукта рекордно подорожают перед Новым годом

16.12.2021
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Новый год – это праздник, когда украинцы не любят ограничивать себя в еде. В этот день на столе обязательно должны быть любимые вкусности. Как минимум салат “Оливье”, как максимум бутерброды с икрой или лососем. Здесь уже все зависит от ваших личных предпочтений, да и конечно же от бюджета.


О бюджете нужно позаботиться заранее. Эксперты уже назвали три продукта, стоимость которых перед Новым годом будет впечатлять. Кое-что из этого можно купить заранее.

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Зеленый горошек, курятина, сыр – подорожают очень существенно

Эксперты заметили такую ​​тенденцию, что перед Новым годом и праздниками больше всего дорожает то, на что есть наибольший спрос. Следовательно, если сейчас банка зеленого консервированного горошка стоит примерно 20-30 грн, то ближе к праздникам дешевле 35-40 грн. вряд ли найдете. Также украинцы очень любят курятину. Ее покупают, как ингредиент ко многим праздничным салатам, к бульону и другим блюдам.

Так что курятина тоже будет значительно дорожать. Цена за килограмм куриного филе перепрыгнет отметку в 130 грн/кг, тогда как в некоторых торговых сетях можно найти по 100-110 грн за килограмм.

Дальше в очереди на подорожание – твердый сыр. Еще один неотъемлемый атрибут праздничного стола. Эксперты заявляют, что любителям сыра придется раскошелиться. Самый дешевый будет стоить от 276 грн/кг. В целом, подорожание продуктов произойдет на 4-8%. Ожидается, что подорожают также яйца, молочные продукты, зелень и свежие овощи.

Кое-что лучше купить заранее

Чтобы праздники не сильно ударили по карману эксперты призывают покупать продукты “порциями”, и раньше времени. Следовательно, уже можно купить алкоголь. Он тоже перед праздниками существенно поднимется в цене. Можно купить разные консервы, например тунец. Бакалея – кукурузу, горошек. Постоят к праздникам и консервированные маслины или грибочки.

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16.12.2021
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