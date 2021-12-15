Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в декабре 2021 года

В декабре 2021 года украинцев ожидает 9 официальных выходных. Один из них будет дополнительным и предусматривается календарем государственных праздников. По правилам выходной с субботы перенесут на понедельник, именно такой порядок переноса праздничных выходных дней регламентирует законодательство Украины.





Как известно, 25 декабря католики, протестанты и часть православных будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В этом году праздник приходится на субботу, которая и так является не рабочим днем. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник, 27 декабря.

Правила переноса регламентируются статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Таким образом, все украинцы смогут отдыхать сразу три выходных подряд: 25, 26 и 27 декабря. Также наши граждане будут отдыхать в субботы и воскресенья 4 и 5 декабря, 11 и 12 декабря и 18-19 декабря. Эти дни и так являются нерабочими, согласно трудовому законодательству.

Также отметим, что рабочие дни перед праздниками будут сокращенными, что даст дополнительное время на подготовку к праздничному застолью. Украинцы будут работать на 1 час меньше. Сокращенный день будет 24 декабря, перед праздником Рождества по григорианскому календарю и 31 декабря, перед празднованием Нового года. Кстати, Новый год Черного Тигра будем встречать с пятницы на субботу. То есть будет достаточно времени, чтобы прийти в себя после праздника и с новыми силами выйти на работу в январе 2022.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2211-VIII, который сделал 25 декабря выходным днем. В этот день большинство стран празднуют день рождения Иисуса Христа по григорианскому календарю. А поскольку Украины стремится стать частью Европы, то и праздновать должна вместе с западными странами.