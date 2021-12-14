Флагмани 2022 року на Android знову будуть сильно перегріватися

На початку грудня Qualcomm представила процесор Snapdragon 8 Gen 1. Це новий флагманський чіп, виконаний за 4-нанометровим техпроцесом. До моменту написання нотатки смартфон на ньому встигла випустити лише Motorola. Їх Moto Edge X30 відразу ж поставив рекорд потужності серед усіх Android-девайсів, набравши 1061361 бал у бенчмарку AnTuTu. Але не поспішайте зачаровуватися цифрами, чіпсет, схоже, має серйозний мінус – проблеми з охолодженням.





Авторитетний інсайдер Ice Universe на своїй сторінці у Twitter розповів, що Moto Edge X30 сильно нагрівається в іграх та при записі відео, і починає тротлити. До яких частот опускається процесор не повідомляється, але вони явно нижче тих, що очікуєш від флагманського пристрою. Також Ice Universe закликав усіх користувачів приготуватися до того, що 2022-й може стати дуже «гарячим» роком для Android-смартфонів.

Остаточні висновки щодо цього робити рано, але з огляду на Snapdragon 888 малоймовірно, що іншим брендам вдасться охолодити запал нової платформи. Переважна більшість флагманів на 888-драконі також сильно гріються. Нормально охолоджувати його виходить тільки у «геймерських» девайсів з посиленими системами тепловідведення та активної вентиляції. А OnePlus через перегрівання навіть довелося відключити ядро ​​Cortex-X1 під час виконання простих завдань, щоб уникнути тротлінгу та прискореної розрядки свого флагмана.