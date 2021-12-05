Очередной клиент ПриватБанк пострадал от мошенников – на этот раз сумма ущерба составила 62 тыс. гривен

На сайте Минфин можно оставлять свои комментарии и письма-обращения по поводу работы банков. Так, в очередной раз в центре скандала оказался ПриватБанк. Женщина, ник которой kupshuk123 поделилась своей историей. Мошенники повесили на нее долг в 62 тысячи гривен. Банк теперь требует вернуть кредит вместо того, чтобы помогать найти злоумышленников.





Кибермошенники — бич 21 века?

Банки гарантируют своим клиентам безопасность и сохранность денег. В то же время ежедневно в полиции фиксируют обращения людей, у которых мошенники выманивают деньги с их карт. Более того, в большинстве случаев банки не на стороне своих клиентов. Наоборот, они вешают всю вину на людей и требуют возмещение ущерба.

У женщины украли мобильный телефон, а в нём было установлено приложение «Приват24». Этого оказалось более чем достаточно, чтобы провести аферу. Мошенники разблокировали смартфон и получили допуск к личному кабинету и перевели себе на счет 62 тысячи гривен.

Со слов женщины, она звонила на горячую линию ПриватБанка, просила заблокировать ее карту. Операторы лишь отвечали, что взломать приложение невозможно, нет необходимости ничего предпринимать. Заблокировали они только пенсионную карту, кредитную оставили активной.

Почему представитель банка отказался выполнять просьбу женщины и решил сделать «по-своему» непонятно. В ПриватБанке никак не комментируют ситуацию. Помогать найти виновных тоже не хотят. Такие случаи происходят в последнее время часто. Иногда виноваты клиенты банка, их наивность и неосторожность. В данном случае очевидно, что пенсионерка сделала всё возможное.

Как оказалось, позже на ее имя открыли кредит 30 тысяч гривен. А позже лимит увеличили и обналичили в два раза больше. В банке отказались помогать потерпевшей. Теперь ей только насчитывают проценты по кредиту. Женщина обратилась в полицию и написала заявление в прокуратуру.