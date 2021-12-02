ПриватБанк и Ощадбанк станут приватными: к чему готовиться клиентам?

В Украине уже давно обсуждается потенциальная приватизация государственных банков. В перечне финансовых учреждений, которые перейдут в руки частным собственникам и крупнейшие банки Украины: ПриватБанк и ОщадБанк.





Приватизация госбанков это один из пунктов, прописанных в Меморандуме с Международным Валютным Фондом. Цель приватизации – уменьшить влияние государства на финансовом рынке. Кабинет Министров уже готовит все, что необходимо для проведения приватизации. Процесс должен начаться в 2022 году (скорее всего в конце года) и будет длиться минимум 1-3 года.

Эксперты разделились на два лагеря. Одни поддерживают эту инициативу, другие недовольны будущей приватизацией. Клиенты банков пока почти никак не реагируют, однако у некоторых уже есть опасения относительно целостности собственных средств, депозитов и т.д.

Клиентам волноваться не стоит

Украинцев успокаивают, что с приватизацией банков ничего не изменится для клиентов. Новые владельцы будут иметь определенные полномочия, но и должны соблюдать многие правила. Для клиентов не должно измениться совершенно ничего. Более того, клиенты Ощадбанка возможно почувствуют некоторые улучшения. Ведь на сегодняшний день это один из банков, который существенно отстает в плане цифровизации.

Также для того, чтобы новое руководство добросовестно выполняло свою работу, будут внесены определенные поправки в законодательство. В частности, подбор кадров в наблюдательные советы банков будет в разы более строгим. Также будут дополнительно привлекаться независимые международные эксперты, которые будут оценивать работу наблюдательных банковских советов.

Те эксперты, которые выражают недовольство приватизацией, считают, что таким образом государство станет слишком беспомощным на финансовом рынке. А хорошо ли это или плохо, однозначного ответа нет.