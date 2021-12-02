Микроволновка – зло? Комаровский рассказал, какие продукты лучше разогревать другим способом

Наверное, уже у каждого дома есть микроволновая печь. Это так удобно! Поставил тарелку с едой, включил кнопку, выждал несколько минут и все горячее и вкусное. Но наверняка каждый хоть раз слышал, как вредна микроволновка. Мол пища разогретая таким образом полностью избавляется от полезных веществ. Более того, магнитное поле, которое образуется в печи, насыщает продукты вредными веществами, и они действуют на организм, как медленный яд.





Мифов достаточно. Все они это всего лишь вымысел, который не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле микроволновка – это вполне безопасный девайс, но только при правильном использовании. Врач Комаровский объяснил о чем речь.

Иногда еду лучше разогреть на пару или сковороде

Вы наверняка не раз замечали, что еда в микроволновке разогревается неравномерно. Это зависит от количества воды в продуктах. К примеру, если разогревать хлеб с колбасой, то колбаса разогреется быстрее. Это всего лишь нюансы, но от этого кое-что зависит.

Например, если речь о еде, которая уже подходит к истечению срока годности, то лучше ее довести до кипения (например, суп), поставив на плиту, или хорошо разогреть на сковороде, регулярно помешивая. Тогда вы будете уверены, что все микробы уничтожены в результате термической обработки. Микроволновка этого не гарантирует.

Также врач Комаровский считает, что в микроволновке нельзя разогревать грудное молоко. Оно не станет от этого вредным, но, к сожалению, потеряет часть полезных компонентов. Молоко следует разогревать на водяной бане. А еще, продукты следует разогревать в специальной посуде, предназначенной специально для микроволновки. Ни в коем случае это не должен быть алюминий или что-то в этом роде.