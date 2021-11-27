Monobank проиграл войну за комфорт своих клиентов. С 1 декабря украинцев ждут новые правила и тарифы

Сооснователь Monobank Олег Гороховский поделился новостями, касаемо работы банка. С 1 декабря компания прекращает работу на старых условиях. В силу вступит ряд новшеств, которые будут касаться кашбэка, выплаты процентов и других правил.





Хотя банк до последнего сражался – этой бой он проиграл. Олег Гороховский говорит, что платежные системы уступили давлению народных депутатов и владельцев крупных торговых сетей.

Новости о работе Monobank

Что же нового ждет клиентов? Новости не утешительные. Олег Гороховский немного расстроен новыми условиями. Ведь первый день зимы принесет клиентам такие изменения:

Плата процентов по остатку личных средств теперь 3% годовых (в гривне).

Кешбэк станет меньше на 25%, для всех категорий, кроме партнёров банка.

Уменьшиться количество миль, что тоже не очень приятно и для банка, и для клиентов.

Это произошло по ряду причин. Дело в том, что продавцы вынуждены платить банку-владельцу терминала 2% комиссии. Большая часть этих денег передавалась клиентам Монобанка в виде милей или кешбэка.

Это не устраивало крупные торговые сети, и чтобы не участвовать в программе лояльности платежные системы вынужденно пошли на этот шаг. Но есть и пара приятных сюрпризов. Теперь клиенты банка смогут покупать некоторые товары со скидкой.

Новые размеры миль

Поскольку торговые сети (не партнеры) съели кешбэки и уменьшили мили, учредители банка переживают, что клиенты могут уйти. Конечно, это не самые лучшие новости, учитывая тот факт, что Monobank всегда старался создать максимум выгодных условий для клиентов.

Новый размер миль теперь будет выглядеть так:

Monobank (платинум) 1000 грн в чеке за 11 тысяч миль;

IRON 1000 гривен за 15 миль.

О скидках на товары в супермаркетах и магазинах будет известно позже.