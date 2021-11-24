Резкий скачок: украинцам пересчитают тарифы на доставку газа

С 1 января в Украине изменят цену за доставку газа. Стоимость услуги после перерасчета будет зависеть в первую очередь от тарифов на ресурс для облгазов и количества горючего, потребленного пользователем в течение года. Но если НКРЭКУ не одобрит удорожание услуг газораспределительных компаний, суммы в платежках некоторых украинцев могут даже снизиться.





Что влияет на стоимость транспортировки газа?

В Украине газопоставщики и компании, занимающиеся собственно транспортировкой горючего, присылают потребителям разные платежки. Первые получают оплату за использованный в течение месяца газ, а вторые – имеют фиксированную ставку (абонплату), устанавливаемую раз в год.

С 1 января 2022-го года будет произведен перерасчет абонентской платы по следующей формуле:

количество горючего, потребленного с октября 2020-го года по октябрь 2021-го, разделят на 12 месяцев, а после умножат на актуальный тариф.

Такой перерасчет по сути происходит ежегодно. Но на этот раз намерены изменить тариф, на который умножается среднемесячный объем потребления в указанной формуле. В результате такого изменения может существенно увеличиться абонплата на весь следующий год.

На официальных сайтах облгазов уже опубликован образец проекта по изменению цен для общественного обсуждения. Однако главную роль в принятии решения о повышении тарифов, безусловно, сыграет Национальная комиссия, контролирующая отрасли энергетики и комуслуг.

В НКРЭКУ в свою очередь отметили, что ждать повышения цен в несколько раз не стоит. Облгазы имеют право предложить свою стоимость услуги по транспортировке, но в Нацкомиссии ее обязательно проверят на предмет экономической целесообразности и вполне возможно не согласуют.

Для кого цена транспортировки газа снизится?

Сэкономить на доставке «голубого топлива» смогут граждане, в текущем году потреблявшие меньше ресурса, чем в прошлом. Тогда сумма абонплаты может даже снизиться. Однако такой сценарий станет реальностью только при условии неизменного тарифа.

Следует отметить, что вероятность повышения цены транспортировки все же очень высока. Стоимость технического газа за последние полгода выросла в несколько раз, не говоря уже об обязательных затратах на ремонт и обновление газовой инфраструктуры. Так что остановить повышение тарифа за доставку горючего может только волевое решение властей.