Абонентів хочуть змусити переходити на контракт, якщо їх мобільний номер зареєстрований в Приват чи Моно

Українців збираються зобов’язати перейти на контрактне обслуговування мобільного номера, якщо він прив’язаний до банківської картки. Ініціатором такого нововведення є пропрезидентська партія «Слуга народу». Наразі парламентарі досліджують можливу реакцію населення на таке нововведення.





Як зазначив Олександр Федієнко, представник партії «Слуга народу» у парламентському комітеті з питань цифрової трансформації, метою ініціативи є захист банківських рахунків українців від зловмисників.

«Припустимо громадянин має банківську карту, що прив’язана до конкретного номера телефону. Шахрай проводить певні маніпуляції з цією картою, використовуючи номер мобільного її власника. Постраждалий звертається по допомогу до кіберполіції, а кіберполіція своєю чергою зв’язується зі стільниковим оператором. Та якщо номер не контрактний, оператор не зможе нічим допомогти правоохоронцям. Бо ж номер по суті є нічийним», – зазначив нардеп.

Тобто зловмисники, використовуючи нехитрі прийоми соціальної інженерії, можуть викрасти номер користувача та безперешкодно «обчистити» його банківську карту.

Тому переведення на контракт номеру, який громадянин збирається використовувати для здійснення фінансових операцій, чи отримання цифрового підпису, є цілком логічним рішенням. Адже в такому випадку шахрай не зможе його викрасти.

Федієнко також розвінчав міф про тотальне спостереження за контрактними абонентами, який шириться серед населення.

«Дехто вважає, що після переведення свого мобільного на контракт одразу ж потрапить під приціл спецслужб. Це цілком могло б статися кілька десятиліть тому. Однак зараз такі методи ніхто не використовує. Люди самі охоче пишуть про все, що з ними відбувається, у соцмережах», – пояснив «слуга народу».

Наразі документ знаходиться на стадії соціального дослідження. Його автори намагаються з’ясувати, як громадяни сприймуть нові правила та чи готові вони до такого роду змін. Тож доля наших мобільних номерів стане відомою вже зовсім скоро.