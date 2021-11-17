Украинцам сообщили, будут ли требовать сертификаты о вакцинации в магазинах

Введение обязательного предъявления сертификатов о вакцинации при посещении магазинов вызвало панические настроения среди украинцев. Многие боятся, что без заветного сертификата нельзя будет даже сходить за продуктами в ближайший «АТБ» или другой супермаркет. Министерство здравоохранения ответило на эти страхи украинцев.





Куда можно попасть без сертификата

По словам Игоря Кузина, главного санитарного врача нашей страны, продуктовые магазины закрываться для невакцинированных не будут. Это правило также касается и других жизненно важных мест, включая, к примеру, АЗС и аптеки. Их работа также не будет ограничиваться даже в «красной» зоне.

Также, как сообщают в Министерстве здравоохранения, в красных зонах многие ограничения не будут действовать для «ковид-фри» заведений, в которых все работники и посетители либо вакцинированы, либо переболели, либо могут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Следует отметить, что наличие у вас антител к коронавирусу — не основание для отказа от прививки. При этом перед иммунизацией не обязательно сдавать тест на них. Для тех, кто до сих пор считает, что лучше переболеть и выработать естественный иммунитет, врачи напоминают о постковидном синдроме, который проявляется у многих переболевших и сильно влияет на трудоспособность.

Почти все переболевшие жалуются на недомогание и слабость. У многих наблюдаются нарушение вкуса и ощущения запахов — они либо не ощущаются вообще, либо воспринимаются в очень искаженном виде. Также к числу осложнений после перенесенного COVID-19 относятся ухудшение внимания, памяти, сонливость, выпадение волос.

Часто проявляются психические заболевания, причем даже у тех, кто раньше ими не болел. Наконец, к самым серьезным осложнениям коронавируса относятся инфаркты и инсульты. Поэтому необходимо сделать прививку, которая поможет вам не заболеть вообще или перенести заболевание в легкой форме без последствий.