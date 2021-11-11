Стало известно, какие работники без высшего образования могут потерять работу в Украине

В Украине за последние месяцы существенно снизился спрос на уборщиков. Вакансий для таких работников мало даже на крупнейших украинских кадровых порталах. Почему клининговые услуги утратили свою популярность и сколько сейчас зарабатывают «специалисты по чистоте»?





По словам Елены Кирильевниной, руководителя направления сотрудничества с партнерами кадрового портала Jooble, работа уборщиков в основном сезонная. Самый высокий спрос на таких работников весной и в летний период. А вот с приближением осени количество вакансий резко уменьшается.

Объяснить популярность уборщиков летом, особенно в курортных городах, несложно. Люди много путешествуют поэтому гостиницам и ресторанам нужно гораздо больше клининговых специалистов, чем обычно. Но когда сезон отпусков заканчивается, большинство таких работников увольняют, оставляя в штате только так называемый «костяк» коллектива.

Согласно данным сайта для поиска работы Jooble, сейчас в стране есть всего около 4 тысяч вакансий для специалистов по уборке. Зарплата таких специалистов в зависимости от сложности работы и графика составляет от 5 до 15 тыс. грн в месяц.

Влияет на доход уборщика и уровень клининговой компании, которая является его работодателем. Самый высокий доход у сотрудников служб, занимающихся уборкой квартир и офисов.

Не последнюю роль в размере зарплаты играет и географическое расположение. В больших городах, как Киев, Одесса или Харьков, зарплаты всегда на порядок выше, чем в регионах. Да и работы для уборщиков там достаточно: многочисленные бизнес-центры, офисы, заведения общественного питания и т.д.

Никаких особых требований к уборщикам работодатели не предъявляют. Здесь не нужно ни образование, ни опыт работы. Но чаще всего по таким вакансиям ищут молодых женщин 20-50 лет. График работы преимущественно посменный, например 2 через 2, или 3 через 3 дня. Рабочий день длится с 8 до 21 часов.