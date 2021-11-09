В Украину идут морозы: когда и в каких регионах их ждать?

С началом ноября в Украину пришло и похолодание. Особенно ощутимым оно стало уже в начале этой недели. 8 ноября, в понедельник, несмотря на солнечную в некоторых регионах погоду, температура воздуха наблюдалась довольно низкой. Почти во всех регионах украинцев донимал холодный ветер, а ночью температура опустилась до -3.





Синоптики говорят, это только начало. Следующие несколько дней холодный циклон будет только набирать силу. Кое-где небольшие заморозки будут наблюдаться даже днем. Кому следует утепляться в первую очередь?

Холоднее всего будет на Севере

Сейчас погода будет практически одинаковой по всей территории Украины. В течение недели температура будет опускаться на несколько градусов во всех регионах. Только на выходных возможно незначительное потепление до +11, +13 градусов, но только на Юге. Холоднее всего будет на Севере и в Закарпатской областях. Там столбики термометра опустятся до +4, +6 днем, а ночью до -3, -5.

На Севере минусовая температура даже днем ​​может наблюдаться уже в среду — четверг. Ну, а теплее всего будет на Юге, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (+9, +10).

На выходных следует ожидать и первого снега

Уже в ближайшие выходные, 13-14 ноября, кое-где пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Подобный прогноз получил Западные, Северные и Восточные области. Осадки будут несущественными и снежного покрова не образуется.

Синоптики уверяют, что в ноябре зимних осадков будет мало. В общем, до конца месяца будет наблюдаться сухая и прохладная погода. Зима тоже начнется без снега. Скорее всего, снега, который покроет землю толстым слоем, стоит ожидать уже после Нового года и Рождества.