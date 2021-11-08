Британські вчені дослідили статистику розлучень

Інститут шлюбу стає більш крихким, і на це є кілька причин. Перша з них — локдаун. Як виявилося, в умовах жорсткого карантину збільшилась не лише народжуваність. Через знаходження один з одним 24/7 багато пар подали на розлучення. Також британські вчені з фонду шлюбу з’ясували, що знайомства через інтернет не є запорукою довгого спільного життя.





Сумна статистика розлучень

Експерти поділилися цікавою статистикою. Виявилося, що ті пари, які познайомилися через інтернет, розлучаються в 6 разів частіше. Більше того, їх шлюб розпадається протягом трьох років.

Психологи пояснюють цей феномен дуже просто: прив’язка людей один до одного через інтернет на багато слабіша, ніж той зв’язок, який виникає, коли пара спілкується у реальному житті.

В інтернеті немає можливості пізнати один одного. Люди прикрашають себе, ідеалізують образи. Все тому, що мозок компенсує дефіцит живого спілкування, і сам придумує love story, якої по факту не існує.

Навіть ті інтернет-пари, які не розпалися в першу трирічку, розлучаються частіше, ніж сім’ї офлайн.

Також сумна статистика і серед тих, хто познайомився на роботі. Приречені на розлучення 20% таких союзів. Амбіції, кар’єра і суперництво — ось головні причини розпаду (на думку психологів). А все тому, що на роботі люди захоплюються кар’єрними досягненнями один одного, але для міцного кохання цього недостатньо.

Хто розлучається найрідше

Експерти проаналізували розлучення за останні 10 років. Виявилося, що найміцніші сім’ї будують ті чоловіки та жінки, яких познайомили родичі або друзі. “Звідництво” досі актуальне, а відсоток розлучення в таких союзах всього 15%.

Тому, краще відмовитися від знайомств на сайтах та ходити на реальні побачення, навіть з тими, кого рекомендують родичі.