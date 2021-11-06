100 000 за монету номиналом 1 гривна: как выглядит клад, который может носить в кошельке каждый украинец?

В Украине участились случаи, когда обычным гражданам удавалось продать монеты за сумасшедшие суммы. Следовательно, уже была продана на аукционе монета номиналом в 50 копеек, за которую заплатили почти 1000 долларов. Монета номиналом 5 и 25 копеек. Самая дорогая монета была продана за 50 000 гривен, но сейчас этот рекорд может быть побит.





Следовательно, на одном из онлайн-аукционов появилась монета номиналом в 1 гривну, за которую владелец просит 100 000 гривен. Чем уникальна данная монета? И есть ли шанс найти у себя в кошельке такую ​​же?

Продавец назвал монету “Танцующий Шива”

История данной монеты очень удивительна. Ее владелец считает, что монета обладает мистической силой, ведь на ней изображен танцующий Шива. Напомним, что Шива – это бог-разрушитель, которому поклоняются в индуизме. Так вот, продавец искренне уверяет, что на его монете произошел дефект при чеканке, и этот дефект выглядит как танцующий Бог.

К сожалению, на снимках, предоставленных мужчиной, ничего такого не заметно. Возможно, следует рассмотреть монету поближе. Интересно, удастся ли стороннику Шивы выручить 100 000 гривен за свое мистическое сокровище. Кроме этого монета больше ничем не примечательна. Обычная гривна выпущена 15 лет назад.

Какие монеты ценны?

Каждый может попытаться продать свои монеты, если найдет среди них имеющих интересные дефекты. Например, трещины, смещение рисунка, лишние элементы чеканки и т.д. Также, чтобы действительно выгодно продать монеты нужно немного поинтересоваться их историей. Понимать, какие годы выпуска могут быть интересны. Какие особенности той или иной партии так привлекают нумизматов.

В любом случае, рекомендуем никогда не выбрасывать вышедшие из обращения деньги. Кто знает, может именно на них через несколько десятков лет будет охотиться какой-нибудь коллекционер.