Новорожденный малыш заразился Covid-19 и находится в реанимации: как его состояние сейчас?

В Днепре медики спасают новорожденного, которому всего 10 дней. Малыша родила женщина, у которой был подтвержден ковод. Вероятно малыш родился уже зараженным, или заразился в течение первых дней жизни. Сейчас маленький пациент находится в реанимации, и он самый тяжелый в больнице. Ситуацию осложняет возраст малыша, а еще недостаточный опыт в лечении таких маленьких.





Медики делают все возможно, а для других это яркий пример того, что вирус значительно помолодел. Если раньше дети были вне угрозы, или болели в бессимптомной форме, то сейчас участились случаи со сложным течением болезни. У новорожденного уже проявилась пневмония.

В детской больнице Днепра занято 80% коек

На сегодняшний день, в этой больнице, где лечится новорожденный малыш, занято 20 коек и это 80% от их общего количества. Все пациенты подключены к системе подачи кислорода. К слову, детям от 12 лет уже разрешили вакцинироваться, однако пока в Украине очень медленные темпы вакцинации данной возрастной категории.

Пока что, вакцинация это один из самых действенных способов уберечься от болезни. Кроме того, людей призывают соблюдать масочный режим, максимальную гигиену рук и социальную дистанцию.

В Харькове начинаются клинические испытания таблеток от коронавируса

Еще одна любопытная информация. На базе студенческой больницы в Харькове начинаются клинические испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck. Согласно приказу Минздрава, данный препарат будут испытывать на тех, кто контактировал с больными или проживает совместно с лицом, у которого положительный тест на ковид.

Таблетки называются “Ритонавир”, их выпустила компания Pfizer.