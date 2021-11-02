Українцям назвали спосіб відрізнити фейковий додаток від справжнього

Експерт у галузі інформаційної безпеки Юрій Шарлай у розмові з GSMinfo назвав українцям спосіб відрізнити фейковий додаток від оригіналу.





За його словами, багато покупців, замовляючи та оплачуючи товари онлайн, користуються мобільними додатками, а не офіційними сайтами магазинів. “Якщо ви дійсно хочете користуватися мобільним додатком для покупок, то встановлювати його на смартфон можна тільки з офіційного сайту перевіреної організації, тоді буде гарантія безпеки”, – зазначив він.

Також фахівець порадив не реагувати на рекламу, яка виринає на екрані смартфона. «Не можна встановлювати додаток, який пропонує нав’язливу рекламу, що спливає, тому що це фейковий додаток з ймовірністю 60 відсотків», — додав він.

Нагадаємо, що недавно в Україні з’явився фейковий додаток “Дія”, який за 120 гривень пропонував фальшивий сертифікат про вакцинацію.