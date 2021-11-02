Softnews

Українцям назвали спосіб відрізнити фейковий додаток від справжнього

02.11.2021
Менше хвилини

Експерт у галузі інформаційної безпеки Юрій Шарлай у розмові з GSMinfo назвав українцям спосіб відрізнити фейковий додаток від оригіналу.


За його словами, багато покупців, замовляючи та оплачуючи товари онлайн, користуються мобільними додатками, а не офіційними сайтами магазинів. “Якщо ви дійсно хочете користуватися мобільним додатком для покупок, то встановлювати його на смартфон можна тільки з офіційного сайту перевіреної організації, тоді буде гарантія безпеки”, – зазначив він.

Новини по темі

Також фахівець порадив не реагувати на рекламу, яка виринає на екрані смартфона. «Не можна встановлювати додаток, який пропонує нав’язливу рекламу, що спливає, тому що це фейковий додаток з ймовірністю 60 відсотків», — додав він.

Нагадаємо, що недавно в Україні з’явився фейковий додаток “Дія”, який за 120 гривень пропонував фальшивий сертифікат про вакцинацію.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


02.11.2021
Менше хвилини

Новини по темі

месенджер

Популярний месенджер перестав працювати на ряді смартфонів

01.11.2021

Складено ТОП-10 ігор для Android які заспокоять нерви

30.10.2021
Android 12

Xiaomi навіть не снилось: Samsung оновить до Android 12 майже 100 смартфонів

29.10.2021

Експерти розповіли, як легко очистити пам’ять Android-телефону

29.10.2021
Back to top button