Базовые продукты снова дорожают: за что придется платить больше

По данным Госстата украинцы стали тратить больше на продукты первой необходимости. Если сравнивать теперешние цены с аналогичным периодом 2020 года, они выросли на 11%.





Учитывая, что мир накрыла не только пандемия, а и энергокризис, ноябрь принесет очередное подорожание на продукты первой необходимости. Что и насколько подорожает – читайте в нашем материале.

Почему цены растут?

Причина подорожания продуктов в Украине – рост цен на энергоносители. К примеру, за 2021 год хлеб подорожал на 18%. Дело в том, что для изготовления используется природный газ. Он составляет 60% от энергопотребления, а электричество – 40%.

К слову, хлеб подорожал незначительно, а вот кондитерские изделия выросли аж на 80%. Стоит готовиться к тому, что в 2022 году стоимость продолжит расти.

Подорожало также мясо. Поголовье птицы, свиней и крупного рогатого скота сокращается в связи с ростом стоимости корма. А от этого мясо, молочные продукты и яйца точно не дешевеют.

Вернемся к статистике за сентябрь. Яйца подорожали на 8%, молоко на 1%, свинина – 4%, а курятина – 6%. Стоимость будет расти дальше.

Если говорить об овощах, то здесь ключевую роль играет фактор сезонности. Ближе к зиме стоимость украинских продуктов увеличивается.

Что будет дорожать с ноября

Подсолнечное масло. Оно рекордно подорожало за 2021 год. Сейчас 1 л. масла стоит около 80 грн, а это аж на 70% дороже, чем в прошлом году. И это еще не финал, стоимость продолжит расти.

Мясо. Подорожание касается всех видов мяса, а также яиц и молочки. Ожидается рост цен на 10-15%. В частности на подорожание влияет рост цен на энергоносители. Вскоре за десяток яиц придется выложить около 40 грн. Помимо сезонного подорожания добавится 5% к стоимости за счет подорожания кормов.

Овощи и фрукты. Уже скоро украинцам придется выбирать между тепличными и импортными овощами и фруктами. В ноябре ожидается рост цен на 5-19%.

Хоть что-то подешевеет?

Заводы уже активно производят сахар из свеклы нового урожая. Это сразу же повлияет на розничную цену. За последние две недели стоимость упала на 6%, и сейчас 1 кг сахара стоит около 25 грн. В ноябре цена может упасть до 23-24 грн.

Также снизилась цена на яблоки отечественного производства. В 2021 году стоимость была рекордно низкой за последние 3 года. От середины октября текущего года стоимость снизалась на 12%, теперь 1 кг стоит около 9 грн. Такая стоимость сохранится до начала зимы. Дальше возможно подорожание.

Рост цен заставит украинцев еще больше экономить на самых необходимых продуктах. А если газ для предприятий и дальше будет дорожать, то стоимость будет расти гораздо быстрее, чем прогнозируют эксперты рынка.