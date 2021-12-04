Vodafone запустив безкоштовний безліміт для більшості тарифів: названо умови

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор України запустив новорічну акцію. За умовами спецпропозиції «З Vodafone всі свої» користувачі отримають можливість здійснювати безлімітні дзвінки на номери інших операторів та міські телефони, а також безкоштовно спілкуватися у месенджерах.





Підключити святковий тариф можуть клієнти, що користуються пакетами передплати Vodafone SuperNet (Unlim, Pro та Pro+, Start та Start+, Turbo), SuperNet_19 (Turbo, Pro та Pro-1, а також Start), та усіма версіями пакету Vodafone 4G Smart. Також переваги акційної пропозиції будуть доступні новим абонентам із контрактними пакетами Vodafone Red та Vodafone Business.

Як для контрактних клієнтів, так і для користувачів пакетів передплати спецпропозиція діятиме з 29 листопада поточного року до 31 січня року наступного. Підключити її можна двома способами:

набрати комбінацію *888# та натиснути клавішу «Подзвонити»;

скориставшись додатком оператора My Vodafone.

Окрім необмежених дзвінків на усі мережі та домашні номери, учасники акції також отримують безлімітне користування цілою низкою популярних месенджерів:

Telegram;

Skype;

WhatsApp;

Viber;

Google-Classroom;

Zoom;

«Всеукраїнська школа онлайн» та ін.

Безкоштовний доступ до месенджерів оператор надає у рамках спецпослуги Online PASS. Безкоштовною буде не лише відправка текстових повідомлень, а й картинок та фото.

До переліку послуг зимового тарифу входять також відео- та аудіодзвінки у таких популярних сервісах, як Viber, Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, Microsoft Teams та ін.

Бажаючим скористатися унікальною новорічною пропозицією не потрібно виконувати жодних складних умов. Лише вчасно сплачувати за свій актуальний пакет послуг або контрактний тарифний план. Таким чином можливість безкоштовно спілкуватися геть з усіма знайомими, незалежно від мережі, стане подарунком від Vodafone лише для найбільш відданих клієнтів, що вчасно сплачують за послуги оператора.