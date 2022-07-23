Астрологи розповіли про те, як вирахувати свій фінансовий код для протягування грошей

Якщо правильно вміти застосовувати свій фінансовий код, то можна без проблем досягти покращення свого фінансового стану.





Однак перед тим, як його використати, необхідно його порахувати.

Як вирахувати фінансовий код

У вас має вийти три однозначні числа. Перше потрібно взяти із вашого дня народження. Якщо воно двозначне, потрібно скласти цифри між собою. Друге число беріть із вашого місяця народження, а третє – із року. Таким чином у вас вийде три цифри, які потрібно скласти між собою. Із цих чотирьох цифр складається ваш фінансовий код.

Наприклад, ваша дата народження 23.06.1967

2+3=5

6 ви залишаєте

1+9+6+7=23=2+3=5

Ці цифри потрібно скласти між собою

5+6+5=16=1+6=7

Таким чином, ваш фінансовий код буде таким:

5657

Як використовувати фінансовий код

Код потрібно використовувати у повсякденному житті. Наприклад, як пароль для телефону або банківської картки. Можна написати його на листку і покласти в гаманець. Важливо дійсно використати цей код у фінансах. Також звертайте увагу на серійні номери валют. Якщо вам трапилася та, в якій є ваш фінансовий код – збережіть її в гаманці, носіть і ніколи не витрачайте. Вона буде вашим талісманом у залученні грошей. Що вище номінал купюри – то краще.

Протягом дня про себе також можна вимовляти цей код. Найчастіше згадуйте ці цифри, це допоможе вам у покращенні вашого фінансового стану.