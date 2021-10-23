Стала відома схема обману українців в супермаркетах

Українські супермаркети своїми нескінченними знижками приваблюють покупців та втираються до них у довіру. Однак у більшості випадків такий «обвал цін» – чистий фейк. Вартість продуктів не лише не знижують, а навіть підвищують, наклеюючи на прострочений товар ще один цінник. І це далеко не єдина схема обману, на яку масово попадаються українці.





Про найпопулярніші способи махінацій з цінами у продуктових магазинах розповів голова Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Різні ціни на вагах у залі та на касі. Працівники супермаркету встановлюють на ваги у торговому залі базу із вищими цінами товарів, ніж на касі. Відповідно покупець сам «вибиває» собі більшу вартість обраного продукту.

Працівники супермаркету встановлюють на ваги у торговому залі базу із вищими цінами товарів, ніж на касі. Відповідно покупець сам «вибиває» собі більшу вартість обраного продукту. Вага упаковки. Піддон, на якому лежить м’ясо, чи риба, зважують разом із товаром, хоч за правилами вага упаковки не повинна враховуватися. Найчастіше такий трюк провертають з найдорожчими продуктами, або з товаром із невеликою вагою. Тоді вигода від надваги виходить дуже суттєвою.

Піддон, на якому лежить м’ясо, чи риба, зважують разом із товаром, хоч за правилами вага упаковки не повинна враховуватися. Найчастіше такий трюк провертають з найдорожчими продуктами, або з товаром із невеликою вагою. Тоді вигода від надваги виходить дуже суттєвою. Прострочена продукція у відділі уцінки. На полиці з уціненою продукцією викладають товар, строк придатності якого вже вийшов. Тоді як насправді за меншу вартість повинні продавати продукти із невдовзі спливаючим терміном придатності.

Недодача решти. Відповідно до українського законодавства, продавець може недодати клієнту максимум 5 копійок до його решти. Та касири супермаркетів часто привласнюють 50, чи навіть 80 копійок. З огляду на потік покупців, під кінець дня «бонус» до зарплатні виходить непоганий.

Та найбільш закоренілою й поширеною є схема з подвійними цінниками. Це, так би мовити, «класика жанру». На товари, які начебто на знижці, наклеюють другий цінник із ще більшою ціною. Тож покупець, беручи товар на 50% дешевше, по факту отримує його за всі 150% реальної вартості.