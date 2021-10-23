Стала відома схема обману українців в супермаркетах
Трюки з вагою та подвійними цінниками – це ще далеко не все.
Українські супермаркети своїми нескінченними знижками приваблюють покупців та втираються до них у довіру. Однак у більшості випадків такий «обвал цін» – чистий фейк. Вартість продуктів не лише не знижують, а навіть підвищують, наклеюючи на прострочений товар ще один цінник. І це далеко не єдина схема обману, на яку масово попадаються українці.
Про найпопулярніші способи махінацій з цінами у продуктових магазинах розповів голова Союзу споживачів України Максим Несміянов.
- Різні ціни на вагах у залі та на касі. Працівники супермаркету встановлюють на ваги у торговому залі базу із вищими цінами товарів, ніж на касі. Відповідно покупець сам «вибиває» собі більшу вартість обраного продукту.
- Вага упаковки. Піддон, на якому лежить м’ясо, чи риба, зважують разом із товаром, хоч за правилами вага упаковки не повинна враховуватися. Найчастіше такий трюк провертають з найдорожчими продуктами, або з товаром із невеликою вагою. Тоді вигода від надваги виходить дуже суттєвою.
- Прострочена продукція у відділі уцінки. На полиці з уціненою продукцією викладають товар, строк придатності якого вже вийшов. Тоді як насправді за меншу вартість повинні продавати продукти із невдовзі спливаючим терміном придатності.
- Недодача решти. Відповідно до українського законодавства, продавець може недодати клієнту максимум 5 копійок до його решти. Та касири супермаркетів часто привласнюють 50, чи навіть 80 копійок. З огляду на потік покупців, під кінець дня «бонус» до зарплатні виходить непоганий.
Та найбільш закоренілою й поширеною є схема з подвійними цінниками. Це, так би мовити, «класика жанру». На товари, які начебто на знижці, наклеюють другий цінник із ще більшою ціною. Тож покупець, беручи товар на 50% дешевше, по факту отримує його за всі 150% реальної вартості.
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