Им не позавидуешь: названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет невыносимой

Звезды – ненадежные спутники. Их капризы могут принести как сумасшедшую удачу и прибыль, так и усталость или бедность. В зависимости от созвездия, под которым вы родились, можно предугадать, какими будут ближайшие дни, или даже недели вашей жизни.





Астрологи рассказали, каким знакам зодиака на этой неделе не стоит надеяться на благосклонность судьбы. Им лучше быть осторожными на работе и не «сорить» деньгами, ведь риск попасть в неприятности очень велик.

Овен

Представители огненного знака сейчас настроены очень решительно. Вы готовы любой ценой отстаивать свое мнение, порой даже выходя за пределы дозволенного. Астрологи советуют вам немного остыть и не вступать в конфликты. Оставьте свои аргументы на более удачный период. Ведь на этой неделе вы рискуете поплатиться за свою резкость в высказываниях любимой работой.

Телец

Из всех неприятностей на этой неделе больше всего вас огорчит безденежье. Вашим близким сейчас нужна поддержка и финансовая помощь. Поэтому отсутствие материальных ресурсов, как говорится, совсем «не в тему». Возможно даже придется взять какую-то сумму в долг. Но с вашими умениями и талантами вы быстро вернете одолженное.

Рак

Усталость и прокрастинация заставят представителей знака задуматься над сменой работы, или даже профессии. Не поддавайтесь панике. Сейчас не время для поспешных решений. Возьмите несколько входных, чтобы расслабиться и подумать о жизни. Возможно вам удастся увидеть себя и свои перспективы в совершенно ином свете.

Рыбы

На этой неделе наивных Рыб могут соблазнять выгодными предложениями, от которых будет сложно отказаться. Однако сделать это все же стоит, ведь с 90% вероятностью сказочные обещания окажутся аферой. Сейчас не время для инвестиций и дорогих покупок. «Придержите лошадей» и вы себя еще поблагодарите.