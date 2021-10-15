Украинцев предупредили о значительных изменениях курса доллара уже в ближайшие дни

Курс доллара в Украине уже в последующие несколько дней упадет до 26 грн. Из-за перенасыщения отечественного рынка американской валютой, она стремительно падает в цене. Меж тем позиции отечественной гривны только укрепляются.





Как изменится курс доллара и евро?

По словам аналитика брокерской компании RoboForex Андрея Гойлова, падение доллара ненадолго прекратилось только благодаря вмешательству Национального банка. Регулятор в течение определенного времени скупал избыточную иностранную валюту на рынке. Таким образом НБУ уравновешивал предложение и спрос на доллары, стабилизируя курс.

Но как только интервенции Нацбанка прекратились, курс снова устремился вниз. По мнению Андрея Гойлова уже 20 октября стоимость одного доллара с нынешних 26,3 грн снизится до 26 грн. Что касается курса евро, то он скорее всего установится на уровне 30,55 грн.

Почему дешевеет валюта?

Значительное влияние на курс валют имеет эпидемиологическая ситуация в Украине. Очередной локдаун не за горами. На сегодня «красная зона» объявлена только на Херсонщине, но учитывая темпы заражения список «красных областей» вскоре пополнится.

Однако даже частичный локдаун может значительно снизить спрос на доллары и евро от импортеров. А из-за регулярного пополнения рынка иностранной валютой заробитчан, ее ценность стремительно падает чуть ли не ежедневно.

Влияет на курсы валют и постоянное повышение цен на газ. В частности именно в начале октября, когда стоимость «голубого топлива» достигла рекордной отметки $1900 за тысячу кубометров, курс доллара резко упал с 26,5 грн до 26,35 грн.

Обычно ситуация с курсом доллара в октябре абсолютно противоположная. Перед стартом отопительного сезона отечественные поставщики закупают газ, тратя на него миллионы долларов. За счет этого количество валюты на рынке уменьшается, а соответственно растет ее цена. Но в этом году из-за сверхвысоких цен на газ украинский бизнес не спешит скупать энергоресурс.