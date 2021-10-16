Каждый украинец может получать 7000 пенсии: что для этого нужно?

На данный момент пенсия в Украине оставляет желать лучшего, особенно если сравнивать ее со странами Европы. Лишь несколько процентов украинцев получают пенсию выше 10 000 грн. Чуть большее число лиц получают от 5000-10000 грн, и почти 70% получают минимальную в размере 2000 грн, или чуть больше, которая в лучшем случае достигает 3000-4000 гривен.





И это при наличии полного рабочего стажа, который сейчас в Украине составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Однако вскоре все может измениться и украинцы будут получать минимум 7000 грн ежемесячно. На каких условиях?

Заработает новая накопительная пенсионная система

Сейчас украинцы платят проценты от зарплаты только для того, чтобы получать социальную помощь, которую насчитывает Пенсионный фонд. Других вариантов в Украине не было. Однако сейчас благодаря новой пенсионной реформе в государстве заработают и другие накопительные системы. В частности, украинцы будут платить и в Пенсионный фонд и в другую похожую организацию, которая затем по достижению пенсионного возраста будет выплачивать своим вкладчикам дополнительную пенсию. Как следствие, украинцы будут получать сразу две пенсии, и их месячный доход составит около 7000 гривен.

В Министерстве социальной политики заявляют, что такое развитие событий это лучшее, что может быть, ведь взыскания с зарплаты будут несущественными, и люди их не будут замечать. Взыскания поровну будут оплачивать и работник и работодатель, чтобы не было нагрузки ни на одну из сторон.

Также, в Министерстве успокоили тех, кто волнуется за целостность своих накоплений. Мол когда накопительные системы таки заработают, будет создан отдельный орган, который будет заниматься страхованием вложений, и гарантировать их безопасность и через 10-20 лет. Кстати, взносы не будут добровольными, а обязательными.