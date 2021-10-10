Украинцы могут рассчитывать на помощь в оплате коммуналки: как получить деньги

За последний месяц число лиц, рассчитывающих на госпомощь на выплату коммуналки выросло на 100 тыс. домохозяйств и теперь составляет 2,5 млн. По подсчетам, среднестатистический гражданин может рассчитывать на две тысячи гривен. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства социальной политики.





Но это не окончательная сумма. По словам замминистра Минсоца Виталий Музыченко, сумма субсидии может достигать 10 тысяч грн. Но такая сумма полагается только многодетным семьям и детским домам семейного типа. Это связано с высокими расходами на оплату коммуналки.

Для получения соц. помощи на коммуналку можно действовать одним из способов:

обратиться в ЦПАУ или к представителю;

подать заявку онлайн на сайте Минсоца.

отправить бумаги по Укрпочте;

обратится в органы соцзащиты;

Как рассчитывается сумма субсидиальной выплаты

На размер выплаты влияет уровень дохода, количество членов семьи и площадь жилья. Среднестатистическая семья тратит за блага цивилизации 15% от дохода. Но учитывая, что у пенсионеров уровень дохода гораздо ниже, одинокие старики могут получить больше.

Без помощи от государства могут остаться сразу по нескольким причинам. Это владельцы нескольких единиц движимого и недвижимого имущества, официально неработающие, лица с долгами по коммуналке и те, кто сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн. К тому же если семья тратит менее 15% от дохода на коммуналку, то субсидия им не положена. К тому же на окончательную сумму будут влиять нормы использования газа, воды и электричества. Они уменьшились в полтора раза. Изменения вступили в силу с начала октября.

Сколько государство выделило на субсидии

На предстоящий отопительный сезон выделено 12 млрд. гривен. Министр финансов уверен, что этого хватит, чтобы помочь всем гражданам Украины. К тому же представители госвласти рекомендуют подавать заявку на субсидию всем, кто рассчитывает на помощь.