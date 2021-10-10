Погода, звичаї та прикмети у свято Покрови Святої Богородиці

14 жовтня — знаковий та важливий день для всіх українців, адже відзначається одразу три свята: День українського козацтва, День захисників та захисниць, а також Покров Пресвятої Богородиці. Перш за все, це велике свято для усіх християн. Зараз ця дата є офіційним вихідним. Раніше саме до цього дня люди закінчували збирати врожай та збиралися на зимовий спочинок. Наші предки з давніх-давен спостерігали за погодою на Покров та пророкували, якою буде зима.





Синоптики дали прогноз, якою буде погода. По Україні температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +15 градусів тепла. Вночі також буде тепло +9. Вранці та вдень переважно хмарно, без опадів. Вітер південний та південно-східний.

На Покрову існує дуже багато прикмет. Люди вважали, якщо 14 жовтня буде теплим, то і зима буде такою ж. Якщо ж випаде сніг, то зима рання і сніжна, На Дмитра (8-го листопада) також чекали опадів. Ясно та сухо?- до грудня буде тепло, без снігу.

По тому, який та куди дує вітер теж прогнозували зимову пору. Ось, наприклад, дує вітер зі сходу чи заходу — то очікуйте м’яку зиму. А коли вітер північний — буде дуже багато снігу, сильні морози.

На Покрову журавлі відлітають у теплі краї на зимівлю? — вірний знак приближення сильних морозів.

У давнину українці одружувались саме 14 жовтня, та передрікали яким буде шлюб. А всі незаміжні дівчата, щоб скоріше знайти собі чоловіка та одружитися, покривали голову хусткою, а також ставили свічки Богородиці в храмах.

Мало хто знає, та саме цього дня українці раніше пекли млинці, щоб у домі панували мир та злагода.

Також на Покрову забороняється виконувати важку фізичну працю. Припиняються всі роботи на городі, у садах, не можна шити, колоти дрова.