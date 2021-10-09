Українців, які мають борги за комуналку, або аліменти, будуть виловлювати прямо на вулицях

Злісним боржникам, яким винесено судове рішення щодо примусового стягнення боргу, тепер буде набагато складніше уникнути «розплати». Державна виконавча служба об’єднала зусилля із Міністерством внутрішніх справ, та впровадила інноваційний метод стягнення заборгованих коштів. Громадян, що роками не платили комуналку, аліменти чи штрафи будуть ловити просто на автошляхах, вимагаючи негайного погашення боргу.





Нововведення поки що працює в тестовому режимі, та вже за перші кілька днів показало чималу ефективність. Зокрема, виконавцями було стягнуто 64 тис. грн аліментів, а ще 39 тис. грн перерахували у вигляді ЄСВ до державної скарбниці. Також у процесі затримки боржників правоохоронці виписали штрафи за порушення правил дорожнього руху на суму 17 тис. грн.

Щоб відстежувати транспорт злісних неплатників, Держвиконслужба використовує базу МВС для пошуку автівок. З допомогою вуличних камер відеонагляду, виконавці спостерігають, як пересувається боржник та де найчастіше паркує свій автомобіль. Після чого поліцейський із виконавцем обирають найзручніше місце, щоб «взяти» громадянина та нагадати йому про невиплачений борг.

Штрафи та борги за комуналку звісно не стягують готівкою прямо на дорозі. У Державних виконавців є при собі бланки усіх необхідних документів, де міститься номер рахунку для зарахування коштів. Якщо ж боржник навідріз відмовиться платити, може дійти навіть до конфіскації транспортного засобу. Та судячи з досвіду, отриманого за перші кілька днів роботи нової системи, водії охоче погоджуються розрахуватися з боргами, тільки б не віддавати правоохоронцям автомобіль.

Усі подробиці нововведення поки що не розкриваються. Відомо лише, що експеримент запустили у п’яти областях України. Однак розповісти, де саме можна натрапити на виконавця, у владних органах відмовляються. Бо ж тоді боржники будуть уникати небезпечних місць та зможуть в черговий раз втекти від відповідальності.