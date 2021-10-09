Интересные расценки: стало известно, как изменятся цены на аренду и покупку жилья

Цены на недвижимость хоть и несущественно, но постоянно меняются. Особенно великая разница между тем, сколько стоит жилье сейчас, и сколько оно стоило два года назад.





Эксперты считают, что пик подорожания недвижимости приходится на весенний период, а самые низкие цены обычно зимой. Это связано с рядом факторов. Что касается аренды жилья, то ее стоимость более циклическая, и имеет тенденцию к росту в течение всего года. Сейчас в Украине стабильная ситуация с ценами, однако до конца года еще один скачок ожидается.

Что будет с ценами на покупку?

Эксперты по недвижимости считают, что сейчас цены на жилье достигли своего максимума и больше до конца года не будут расти. Последний рост произошел в сентябре и составил 10%. Особенно это коснулось больших городов. Больше поднимать цену смысла нет, ведь сейчас на рынке наблюдается сплошная пассивность от потенциальных клиентов. Люди не покупают жилье, а если и интересуются им, то активно выискивают самый дешевый вариант.

Немного выросла цена на самые популярные варианты, а именно 1-2 комнатные квартиры, метражом в среднем в 50м2.

Что будет с ценами на аренду?

А вот здесь все не так оптимистично. Желающих арендовать жилье значительно больше, чем тех, кто хочет его приобрести. Как результат, арендодатели имеют больше возможностей для повышения цен. Если сравнивать с весной 2021-го года, то сейчас цены дороже на 10-15%. Это обусловлено тем, что в город возвращаются студенты, ищущие жилье. До конца года цены еще могут вырасти.

Однако, не последнее слово и за локдауном. Эксперты считают, что если строгий карантин таки введут, то это негативно изобразится на доходах арендодателей. Цены они обязаны будут снижать, возможно даже на 40%.