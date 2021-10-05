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В Польше готовы платить украинцам до 100 000 гривен в месяц: вакансии самые разные

05.10.2021
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Польша страдает от нехватки рабочей силы. Большинство украинцев, что регулярно ездили на заработки в соседнюю страну, не смогли этого делать в течение последних двух лет из-за пандемии. Периодически границы были открыты, когда коронавирус шел на убыль и статистика была оптимистичной. Некоторые сделали вакцинацию, чем открыли для себя Европу и работу в Польше в том числе.


Однако суммарное количество работников все равно существенно уменьшилось. Чтобы решить эту проблему поляки предлагают украинцам значительно выше зарплаты, чем обычно. Кого ждут больше всего? Рассказываем.

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Строители, водители, разнорабочие – вакансий много

Вакансии – самые разнообразные. На некоторых зарплаты просто зашкаливают. Например, ИТ специлисты, которые готовы переехать в Польшу и при этом знают английский язык (польский не обязательно) могут зарабатывать 86 000 гривен в месяц. Но поговорим о более простых вакансиях, доступных для широкого круга людей.

  • Строители. Строительные бригады остро нуждаются в разнопрофильных специалистах. Бригадиры могут зарабатывать 2000 долларов в месяц. А разнорабочим обещают 1200-1300 долларов.
  • Логисты и водители. Особенно нужны водители грузовиков. Таким специалистам обещают почти 50 000 гривен.
  • Разнорабочие на предприятиях. Работники, которые трудятся на конвейерах, занимаются сортировкой, упаковкой или изготовлением определенной продукции, могут в месяц получать примерно 40-43 000 гривен. Зимой такие вакансии особенно популярны и их количество существенно увеличивается.
  • Рабочие в сфере сельского хозяйства. Сбор урожая, сортировка овощей и фруктов и другие похожие вакансии теперь оплачиваются 40 000 гривен в месяц.

К слову, с 9-го сентября Польша открылась для украинцев. Чтобы попасть в страну требуется сертификат вакцинации. Если его нет, обязательным условием является 10-дневная обсервация и ПЦР-тест по ее завершению.

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05.10.2021
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