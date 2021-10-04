Що таке Даркнет і як туди потрапити? Інструкція для початківці

При слові «даркнет» у багатьох користувачів може виникнути асоціація з хакерами, торгівлею різними речовинами, і тому подібної незаконною діяльністю. Почасти, так і є. Але насправді ця сторона Інтернету не так страшна, і відвідують її не тільки зловмисники.





Розповідаємо, що таке даркнет і як туди зайти простими словами.

Інструкція по даркнету: 10 фактів

Що значить даркнет ? Це сторінки в Інтернеті, яких немає у видачі «звичайних» пошукових систем, і на які не можна зайти через «звичайні» браузери – для доступу до них використовуються спеціальні додатки, які шифрують трафік.

Даркнет і Deep Web – це одне і те ж ? Ні. Діпвеб – це сторінки «звичайного» Інтернету, недоступні для індексації і доступу сторонніх. Наприклад – закриті сторінки в соцмережах, закриті форуми, корпоративні сайти, сайти урядових і державних установ, бази даних – коротше все, куди надається доступ не всім підряд. Зайти на них можна і через звичайний браузер, головне мати логін і пароль (іноді – якщо ваші айпі і / або мак-адреса будуть внесені в списки дозволених).

Наскільки великий даркнет ? Зовсім невеликий. У «звичайному» Інтернеті працює близько 1.8 млрд сайтів. У даркнеті – не більше 100 тисяч, тобто в 18 000 разів менше. Причому сайти там дуже часто з’являються і зникають.

Чи легко чи потрапити в даркнет ? Дуже легко. Якщо не робити нічого протизаконного і не параноїти щодо максимальної анонімності, то досить просто завантажити спеціальний браузер для даркнету, і можна занурюватися.

Що там можна знайти ? Крім форумів і дошок оголошень, присвячених торгівлі всякими забороненими речами – в даркнеті є ресурси заборонених з різних приводів організацій (наприклад, політична опозиція), сайти, присвячені розслідуванням, які небезпечно / заборонено публікувати вільно (наприклад, новинний сайт ProPublica ), онлайн-бібліотеки, збірники цікавої інформації і курсів, торрент-трекери.

Даркнет повністю анонімний? Ні. Ваш провайдер не зможе відстежити, що саме ви робите всередині, але буде знати, що ви використовуєте VPN або Tor Browser. Ще більше інформації є на серверах, через які спілкуються користувачі – їх можуть вилучати у хостера за запитом спецслужб. Справа ця непроста, тому займаються таким тільки заради серйозних порушень.

Чи можна потрапити в даркнет з телефону ? Так, точно так же, як і з комп’ютера: скачавши спеціальний додаток.

Як шукати інформацію в даркнеті ? Або через дарквеб-пошуковики ( Ahmia, TORCH, not Evil, Grams, Candle, Fess, DuckDuckGo), або через каталоги посилань на сайти ( oneirun, The Hidden Wiki). І те, і інше працює слабенько: оновлюється повільно, ранжируется теж не ідеально і часто вручну.

Мене пов’яжуть просто за те, що я зайду в даркнет ? Ні, просто побродити по таємного інтернету – не злочин. Карають тільки тих, хто створює інструменти для обходу блокування, ну і тих, хто замовляє або надає там якісь заборонені послуги. Але в теорії є ймовірність потрапити «на олівець». Поліція вже накривала деякі тіньові майданчики – навіть рівня Silk Road. Якщо таке трапиться, і ви опинитеся в списках відвідувачів – невідомо, чим це відгукнеться. Також в деяких країнах заборонено навіть вивчення забороненої інформації: наприклад, в Китаї не можна читати опозиційну ідеологію.

Чи безпечно відвідувати Darknet для мого ПК / особистих даних ? У більшості випадків так, якщо нічого звідти не викачувати. Але є нюанс: заходячи в даркнет, ви стаєте частиною мережі шифрування трафіку, і теоретично ваш комп’ютер може брати участь в підборі паролів або DDoS- атаках. Швидше за все, нічого, крім пригальмовування ПК під час відвідування сайтів це не принесе.

Як зайти в даркнет?

Завантажити Tor Browser з офіційного сайту і встановити його (для ПК). Для мобільних – на Android є Tor Browser , для iPhone – Onion Browser.

Встановили? Все, можна користуватися: відкривайте будь-який пошуковик з тих, що ми перераховували вище, і шукайте потрібну інфу.