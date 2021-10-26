Названо способи прискорити завантаження будь-якого сайту в Інтернеті

Якщо Інтернет гальмує, фахівці рекомендують виконати кілька простих маніпуляцій.





Протестуйте швидкість обміну даними

Насамперед необхідно протестувати швидкість передачі. Ця проста процедура покаже, наскільки обіцянки інтернет-провайдера відповідають дійсності. Як правило, така можливість є на сайті вашого провайдера, але найпопулярнішим сервісом можна назвати speedtest.net . Для об’єктивності перевірки бажано запустити тест швидкості з усіх пристроїв, за допомогою яких ви користуєтесь Інтернетом.

Спробуйте скористатись іншим сайтом

Проблема може полягати не у вашому провайдері, а в сервері, на якому знаходиться сайт, що цікавить. Якщо, наприклад, файл не завантажується або не завантажується онлайн-відео, спробуйте знайти той же контент на іншому ресурсі. Якщо обмін даними піде швидше, проблема точно криється на сервері.

Перевірте налаштування Wi-Fi і сам роутер

Чи в правильному місці знаходиться ваш роутер? Його не слід ставити в кутку з меблями та в інших невідповідних ділянках квартири. Також на швидкість передачі сильно впливають товсті стіни. Можливо, маршрутизатор достатньо перемістити. Якщо у вас старий роутер, швидкість якого не перевищує 300 Мбіт/сек, його краще замінити.

Ще однією поширеною причиною низької швидкості завантаження інтернет-сторінок може бути те, що до роутера підключено дуже велику кількість пристроїв, і не завжди це лише члени вашої родини. Краще поміняйте пароль від роутера і в установках встановіть ліміт гаджетів. Це захистить вас від сусідів-халявників.

Наступна проблема може бути в тому, що в під’їзді надто багато роутерів, і сигнал «гаситься». Щоб її усунути, необхідно змінити канал Wi-Fi. У налаштуваннях ви побачите графік, який наочно показує, як сигнали нашаруються один на одного. Ваше завдання – вибрати максимально «чистий» канал.

Скористайтеся кабелем DSL

Коли по Wi-Fi швидкість передачі файлів «кульгає», спробуйте підключити пристрій безпосередньо до роутера за допомогою кабелю. Якщо і в цьому випадку проблема залишається, найімовірніше, шнур пошкоджений. Замініть його та повторіть «експеримент».